نشر الثلاثاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو أظهر ما قاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عند استقباله أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحظة وصوله لحضور القمة الخليجية في الرياض الثلاثاء.

وظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يستقبل ضيفه عند سلم الطائرة قائلا: "هلا وسهلا.. الحمدلله عالسلامة"، حسب قوله.

فيديو | بـ "هلا وسهلا".. هكذا استقبل #ولي_العهد ، أمير #قطر #القمة_الخليجية_في_الرياض #الإخبارية https://t.co/U99NcmC6hE

وتُعد هذه ثاني قمة يحضرها الشيخ تميم بن حمد في السعودية منذ الأزمة الخليجية بعد "قمة العُلا" التي شهدت وضع أسس المصالحة بين الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة من جهة والدوحة من جهة أخرى.

وشدد البيان الختامي للقمة العربية على ضرورة وقوف جميع دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب بعضها في حال تعرض أي منها لاعتداء.

🇸🇦🇶🇦 | "هـلا وسهـلا" 🤝 .. ولي العهد السعودي يستقبل سموّ الأمير المفدّى لدى وصوله العاصمة #السعودية الرياض #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 https://t.co/UhsYihtdQF