أمير سعودي يكشف سبب زيارته إلى القدس ولقاء عرفات: كانت بأمر من الملك

نشر الثلاثاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف أمير عسير، تركي بن طلال آل سعود، أنه زار القدس عندما كان الرئيس الفلسطيني السابق، ياسر عرفات، محاصرا مؤكدا أن الزيارة جاءت بموافقة الملك فهد آنذاك.

وقال أمير عسير في برنامج "في الصورة" مع الإعلامي السعودي عبدالله المديفر: "زرت القدس عندما كان ياسر عرفات محاصرا في حدود 2004 و2005 بإذن الملك"، حسب قوله.

وأضاف الأمير تركي بن طلال: "ذهبت إلى القدس بمهمة إغاثية رغم أنه لم يكن مسموحا بذلك وأوضحنا للملك فهد أننا نسقنا مع الأمم المتحدة لعمل مشاريع وأذن سيدي الملك بضوابط معينة وتحت وضح النهار"، على حد تعبيره.

وتابع أمير عسير قائلا: "صليت بالمسجد الأقصى وشعرت أنه مسجدنا وأن أهل القدس أهلنا".

وعما دار بينه وبين عرفات خلال اللقاء الذي جمعهما، قال الأمير تركي بين طلال: "كان الوالد موصيني أبلغه برسالة حول المشاريع في فلسطين... ولم يكن هناك أي رسائل سياسية"، حسب قوله.