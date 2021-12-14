نشر الاثنين ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، إجراء الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر/كانون أول من عام 2022 وأكد أن البرلمان سيبقى مجمدا حتى ذلك الحين.

وقال سعيد في خطاب وجهه للشعب التونسي إن الاستشارة الشعبية ستُجرى في 1 يناير/كانون أول من عام 2022.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في 17 ديسمبر/كانون أول من عام 2022، وأضاف قائلا: "يبقى المجلس النيابي معلقا أو محمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات تشريعية جديدة"، حسب قوله.

وأضاف سعيد قائلا: "لا رجوع إلى الوراء أبدا، ومن يريدون أن يسيروا عكس مسار التاريخ فليعلموا أن الشعب لفظهم والتاريخ لفظهم"، على حد تعبيره.

وشدد الرئيس التونسي على استقلالية القضاء في بلاده مطالبا إياه بتحمل مسؤولياته التاريخية.