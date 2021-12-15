بشار الأسد يأمر بزيادة الرواتب والمعاشات للمدنيين والعسكريين

نشر الأربعاء ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء، مرسوما بزيادة نسبة 30 % إلى الرواتب والأجور بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.

ونشرت وكالة الأنباء السورية المرسوم الذي نص على إضافة "نسبة 30 % إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام".

وأضاف المرسوم أن الزيادة تنطبق كذلك على "جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية الذين تنطبق عليهم قوانين العمل السورية حصرا"ً.

ولفت المرسوم إلى ضرورة مراعاة أن "تسري الزيادةعلى المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل".

كما أصدر الرئيس السوري مرسوما بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 25% من المعاش التقاعدي. ونص المرسوم على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 25% من المعاش التقاعدي.