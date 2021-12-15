ما الدول العربية الأكثر إتقانًا للغة الإنجليزية على مؤشر EF لعام 2021؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح التحدث باللغة الإنجليزية شرطا للوصول إلى فرص عمل أكثر في العديد من الدول. ووفقًا لمؤشر إتقان اللغة الإنجليزية لعام 2021 الصادر عن شركة EF المختصة في التدريب اللغوي والسفر التعليمي وبرامج الدرجات الأكاديمية والتبادل الثقافي، جاءت هولندا في المرتبة الأولى عالميًا، لتليها النمسا في المرتبة الثانية ثم الدنمارك.

وتصدرت لبنان عربيًا الدول الأعلى بإتقان اللغة الإنجليزية ضمن نطاق "احتراف معتدل" في المرتبة الـ 34 عالميًا. ويستند التقرير على بيانات لأكثر من مليوني شخص حول العالم من الذين أجروا اختبار "EF" القياسي للغة الإنجليزية أو واحد من اختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية في 2020.

ويضع مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية من EF الدول والمناطق التي شملها الاستطلاع ضمن 5 نطاقات كفاءة، التي تتراوح ما بين مرتفع جدًا إلى منخفض جدًا.

نعرض لكم في الإنفوغرافيك نظرة على تصنيف الدول العربية ضمن مؤشر EF لإتقان اللغة الإنجليزية