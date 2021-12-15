وزير الخارجية الإيراني: توصلنا إلى "اتفاق جيد" مع الوكالة الذرية

نشر الأربعاء ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق وصفه بـ"الجيد" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال عبداللهيان: "توصلنا أمس إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من شأنه أن يزيل القلائق المزعومة فيما يخص برنامج إيران النووي السلمي ويضمن استمرار التعاون أكثر من أي وقت مضى"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف خلال الاجتماع الختامي لملتقى رؤساء البعثات الإيرانية في دول الجوار، في إشارة إلى المفاوضات الجارية في فيينا حول الاتفاق النووي: "وضعنا على جدول الأعمال منذ بداية عهد الحكومة الإيرانية الجديدة، الدخول في مفاوضات مشرفة، والفريق الإيراني لا يزال ماض بجدية وقوة في هذا الاتجاه".

وذكر عبداللهيان أن "هناك بعض المزاعم المطروحة حول المقترحات الإيرانية والتي ادعت أنها تجاوزت أطر الاتفاق النووي"، وأضاف أن الوفد الإيراني المفاوض أكد أنها "ادعاءات مكذوبة بامتياز".

وأوضح أن النصوص الإيرانية "مبينة على الاتفاق النووي ولا تتضمن أي فقرة تفوق بنود هذا الاتفاق"، وقال: "استغرقت صياغة هذه النصوص عشرات الساعات من المشاورات وذلك انطلاقا من رؤيتنا القائمة على إلغاء كامل الحظر المتعلق بالاتفاق النووي مقابل إزالة القلائق المزعومة فيما يخص البرنامج النووي الإيراني التي يطرحها الأطراف الأخرى".

وأضاف أن المفاوضات جارية حاليا في عاصمة النمسا حول فقرتين، الأولى تمخضت عن الجولات الست الأولى لهذه المفاوضات، وفي الوقت نفسه وافقت الأطراف الأخرى على أن تضع المقترحات الإيرانية الأخرى على طاولة الحوار، بهدف صياغة نص موحد وبالتالي عودة جميع الأطراف الأخرى إلى تعهداتهم".

وتابع بالقول: "نحن متفائلون من أن الطرف المقابل لو تصرف بواقعية، سنتمكن من تحقيق التقدم في هذه الجولة من المفاوضات".