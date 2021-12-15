محمد بن راشد يلتقي وزير الخارجية التركي في الإمارات.. فماذا ناقشا؟

نشر الأربعاء ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، خلال زيارة الثاني إلى الإمارات.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: “محمد بن راشد يستقبل وزير الخارجية التركي في دبي، وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وتطوير أطره في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك"، حسب تعبيره.

محمد بن راشد يستقبل وزير الخارجية التركي في دبي، وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وتطوير أطره في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وكان قد بدأ وزير الخارجية التركي إلى الإمارات في 14 ديسمبر/كانون ثاني الجاري، وفقا لبيان صادر عن الخارجية التركية.

وأكدت الخارجية التركية أن زيارة تشاووش أوغلو إلى الإمارات جاءت بناء على دعوة من نظيره الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وأشارت إلى أنه سيناقش فيها العلاقات الثنائية بأبعاداه المختلفة وستيبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه، كان قد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيزور الإمارات في شباط/ فبراير المقبل وأكد أن وزير خارجيته سيصل إلى الإمارات تمهيدا لقدومه.