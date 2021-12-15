ملكة بريطانيا تستقبل سلطان عُمان وزوجته.. وتمنحه وسام الفارس

نشر الأربعاء ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استقبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الأربعاء، سلطان عُمان هيثم بن طارق وزوجته، في قلعة وندسور في إطار الزيارة الخاصة التي يقوم بها للمملكة المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أنه جرى خلال اللقاء "تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وأوجه التعاون الوثيق في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العُماني والبريطاني"، وأشارت إلى حضور حرم سلطان عُمان اللقاء.

وأضافت وكالة الأنباء العمانية أن ملكة بريطانيا قدمت وسام الفارس الشرفي الرفيع إلى سلطان عُمان تقديرًا له واعتزازًا بالعلاقات التاريخية التي تربط سلطنة عُمان والمملكة المتحدة،

كان سلطان عُمان بدأ، الثلاثاء، زيارته إلى بريطانيا التي "تستغرق عدة أيام وتأتي سعيًا نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين إلى الرؤى والمصالح ذات الأهداف المشتركة، ودعمًا للروابط المتينة بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة بما يحقق تطلعات وآمال الشعبين الصديقين إضافة إلى بحث المواضيع الراهنة التي تهم الجانبين على الساحتين الإقليمية والدولية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.