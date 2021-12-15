نشر الأربعاء ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت البحرية الأمريكية عن اختبار سلاح ليزر عالي الطاقة يمكنه تدمير القوارب والطائرات المسيرة، في خليج عدن، الثلاثاء.

وأفاد بيان للأسطول الخامس الأمريكي بأن البحرية الأمريكية اختبرت بنجاح سلاح الليزر الموضوع على سفينة حربية على هدف تدريبي في مياه خليج عدن.

وأشار البيان إلى أن سلاح الليزر جرى اختباره بنجاح سابقا في استهداف طائرة بدون طيار صغيرة في المحيط الهادئ في مايو/أيار عام 2020.

وذكر البيان أن الجغرافيا والمناخ والأهمية الاستراتيجية للمنطقة توفر بيئة فريدة للابتكار التكنولوجي. وأضاف البيان أن منطقة عمليات الأسطول الخامس تشمل منطقة ملاحية مهمة من مياه الخليج إلى البحر الأحمر وخليج عدن وخليج عمان وأجزاء من المحيط الهندي.