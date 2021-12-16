نشر الخميس ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفعت الناشطة السعودية، لجين الهذلول، دعوى قضائية الأسبوع الماضي في محكمة فيدرالية أمريكية، متهمة شركة و3 أشخاص باختراق هاتف الـ"ايفون" الخاص بها، مما أدى إلى احتجازها.

(انقر هنا لنص الدعوى الكامل)

الشركة التي سمتها الهذلول في القضية تدعى داركماتر "DarkMatter" أما الأشخاص الـ3 في القضية الذين تتهمهم باختراق هاتفها فهم مارك باير وريان آدامز ودانييل جيريك وجميعهم عملاء سابقون في المخابرات أو الجيش الأمريكي، يُزعم أنهم متورطون في برنامج التجسس.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت عن توجيه اتهامات للأشخاص الثلاثة المزعوم أنهم ساعدوا في بناء برنامج قرصنة يعرف باسم بروجيكت رايفن " Project Raven"، ووفقا للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، تم اتهام مارك باير وريان آدامز ودانييل جيريك باستخدام برامج كمبيوتر لاقتحام أجهزة حاسوب في الولايات المتحدة وحول العالم.

وقال ممثلو الادعاء إن خدمات جمع المعلومات التي يُزعم أن الرجال الثلاثة قدموها تضمنت أدوات قرصنة متطورة يمكنها إصابة جهاز محمول دون أن يضطر المستخدم إلى النقر على أي شيء.

وافق باير وآدامز وجيريك على التعاون مع المدعين العامين كجزء من صفقة مع الحكومة ستشهد تعليق التهم ودفع الرجال الثلاثة أكثر من 1.6 مليون دولار كغرامات، ولم يرد محامو باير وآدامز وجيريك في القضية التي رفعتها وزارة العدل على الفور على رسائل البريد الصوتي ورسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق، الأربعاء.