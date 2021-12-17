نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشف باحثون ومختصون بشؤون الأمن السيبراني من فيسبوك ومركز "سيتيزن لاب" التابع لجامعة تورنتو الكندية، عن شبكة واسعة من الأنشطة يزعم أنها استخدمت أدوات قرصنة ومئات من الشخصيات المزيفة لمراقبة الصحفيين والمعارضين والسياسيين في جميع أنحاء العالم.

وكشف سيتيزن لاب، وهو مركز أبحاث بشؤون الحقوق الرقمية بجامعة تورنتو، عن برامج تجسس يُزعم أنها صنعت من قبل إحدى شركات المراقبة تدعى " Cytrox"، على هاتف المرشح الرئاسي المصري السابق أيمن نور، المعارض للرئيس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، محددة أن البحث توصل إلى أن هاتفه اخترق هذا الصيف بواسطة برامج التجسس التي أنشأتها كل من Cytrox و NSO Group.

واتهم أيمن نور في بيان صدر الخميس، عبر حزب غد الثورة الذي يرأسه، الحكومات المصرية والسعودية والإماراتية بالتورط في اختراق هاتفه، في الوقت الذي لم ترد فيه سفارات كل من هذه الدول في واشنطن على طلب تعليق حول هذه الاتهامات، الخميس.

وقال نور لشبكة CNN إنه "لم يجد أي تفسير أو مبرر للهجوم على حياتي الخاصة بهذه الطريقة المؤسفة وغير المقبولة، سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية".

ولم يتضح على الفور من الذي استخدم برنامج التجسس Pegasus على هاتف أيمن نور، في حين لم ترد مجموعة NSO على طلب للتعليق.

قال بيل مارزاك، الباحث في سيتيزن لاب لشبكة CNN إن "عدة عوامل تشير إلى أن الحكومة المصرية مسؤولة عن اختراق" هواتف أيمن نور بالإضافة على مقدم برنامج إخباري مصري معروف فضلت سيتيزن لاب عدم الكشف عن هويته.

واضاف ماركزاك: "بحثنا حدد الحكومة المصرية كزبون لـ Cytrox والمواقع المستخدمة في اختراق الهاتفين حملت سمات مصرية"، مضيفا أن "الرسائل التي بدأت عملية اختراق الهاتف تم إرسالها من أرقام مصرية على تطبيق واتساب".