نشر الجمعة ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نعى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، رجل الأعمال الإماراتي، ماجد الفطيم، قائلا إنه كان "صاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع".

وقال الشيخ محمد بن راشد، في حسابه عبر تويتر: "رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع ، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها".

وأضاف أنه كان "صاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع.. آخر قراراته كان توظيف ٣٠٠٠ مواطن… رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع ، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها … وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع .. آخر قراراته كان توظيف ٣٠٠٠ مواطن … رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. آمين https://t.co/BZKtRrdRds

وتقدر ثروة رجل الأعمال الإماراتي الشهير، صاحب مجموعة ماجد الفطيم، بنحو 11 مليار دولار في عام 2017. وتتمركز شركات الفطيم العملاقة في دبي والعديد من دول العالم.