فيديو.. إضاءة برج القاهرة في مصر بالعلم القطري والدوحة تُعلق

الشرق الأوسط
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فيديو.. إضاءة برج القاهرة في مصر بالعلم القطري والدوحة تُعلق
Credit: MOHAMED EL-SHAHED / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أضاء برج القاهرة في مصر بألوان العلم القطري، الجمعة، احتفالا باليوم الوطني لدولة قطر، بعد تحسن العلاقات بين البلدين.

ونشرت سفارة الدوحة في مصر مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، يُظهر إضاءة برج القاهرة بالعلم القطري.

وعلقت السفارة على المقطع بالقول: "مبنى برج القاهرة يتزين بالعلم القطVري احتفالا باليوم الوطني لدولة قطر"، حسب قولها.

وكانت قد تحسنت العلاقات بين القاهرة والدوجة بعد "بيان العُلا" في ينيار/كانون ثاني من عام 2021 والذي وضع أسس المصالحة بين دول المقاطعة من جهة وقطر من جهة أخرى.

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