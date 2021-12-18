فيديو.. إضاءة برج القاهرة في مصر بالعلم القطري والدوحة تُعلق

نشر السبت ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أضاء برج القاهرة في مصر بألوان العلم القطري، الجمعة، احتفالا باليوم الوطني لدولة قطر، بعد تحسن العلاقات بين البلدين.

ونشرت سفارة الدوحة في مصر مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، يُظهر إضاءة برج القاهرة بالعلم القطري.

وعلقت السفارة على المقطع بالقول: "مبنى برج القاهرة يتزين بالعلم القطVري احتفالا باليوم الوطني لدولة قطر"، حسب قولها.

مبنى برج القاهرة يتزين بالعلم القطري 🇶🇦 احتفالاً باليوم الوطني لدولة #قطر 🇶🇦🇶🇦🇶🇦 #مرابع_الأجداد_أمانة #اليوم_الوطني_القطري https://t.co/pdyb8yE07Y

وكانت قد تحسنت العلاقات بين القاهرة والدوجة بعد "بيان العُلا" في ينيار/كانون ثاني من عام 2021 والذي وضع أسس المصالحة بين دول المقاطعة من جهة وقطر من جهة أخرى.