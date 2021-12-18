نشر السبت ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، نجاح نقل السفير الإيراني في صنعاء، حيث يسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية، إلى طهران.

وقال زادة إنه تم إنجاز الاستعدادات اللازمة لنقل السفير الايراني لدى حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن "حسن ايرلو" إلى إيران لغرض العلاج؛ نظرًا لإصابته بفيروس كورونا قبل بضعة أيام".

وأضاف أن نقل "ايرلو" جاء "نظرًا لضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة له، فقد قامت الخارجية الإيرانية ببعض الاتصالات والمشاورات اللازمة مع عدد من دول المنطقة، وبالتالي توفّرت الظروف المبدئية اللازمة ويتم حاليا نقل السفير الإيراني إلى البلاد".

وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) قالت إن زادة أدلى بهذه التصريحات، السبت، في هذا الشأن.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن تقديره لجهود الدول التي ساهمت في هذا الإجراء الإنساني"، وذلك دون الإشارة إليها بالاسم.

في حين نفى في الوقت نفسه "صحة الأخبار والأجواء الإعلامية المثارة في هذا الخصوص"، بحسب إرنا.