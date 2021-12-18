نشر السبت ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2021

عمّان، الأردن (CNN)-- أعلنت الحكومة الأردنية، السبت، خضوع رئيس الوزراء بشر الخصاونة لإجراءات الحجر الصحي المنزلي، لمخالطته المباشرة لأحد أبنائه الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الاردنية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء (بترا)، إن الخصاونة، سيطبق عليه إجراءات البروتوكول الصحي، لأنه مخالط "لصيق"، بعد تأكيد إصابة أحد أبنائه بفيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إنه سيطبق الحجر المنزلي على رئيس الوزراء، مُبينا أنه بعد 5 أيام سيُجري فحص "PCR" له، وإذا كانت النتيجة سلبية، سيعاود عمله.

وأضاف البلبيسي أن البروتوكول الصحي يطبق على الجميع، لمواجهة تفشي الوباء، وحماية المجتمع.

وبدأت الحكومة الاردنية خلال الأيام الماضية بث رسائل رسمية عبر مختلف وسائل الإعلام، لحث المواطنين على الالتزام بجرعتي اللقاح، منذ اليوم الأول للعام المقبل 2022، بموجب أمر دفاع جديد صدر مؤخرا بموجب أحكام قانون الدفاع المعمول به رقم 13 لسنة 1992.

وتضمن أمر الدفاع الجديد فرض قيود إضافية على غير متلقي اللقاحات، حيث منع العاملين في المؤسسات العامة والخاصة من العمل دون تلقي جرعتي اللقاح، ومثلهم كل شخص تجاوز عمره 18 عامًا من دخول أي دوائر حكومية أو مؤسسات عامة. إلى جانب فرض عقوبات مالية على المنشآت الخاصة المخالفة وعقوبات تأديبية على الموظفين الرسميين، وباستثناءات محدودة لبعض الفئات مع اشتراط إجراء فحصPCR.

وسجّلت المملكة، السبت، 40 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1920 إصابة جديدة، ليصبح العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة نحو مليون و33 ألف إصابة، وإجمالي الوفيات 12,191 وفاة.