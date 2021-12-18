محمد بن زايد يوجه رسالة لقطر وأميرها باليوم الوطني للدوحة

نشر السبت ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هنأ ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، قطر بالعيد الوطني، وذلك لأول مرة منذ الأزمة الخليجية عام 2017.

وكتب الشيخ محمد بن زايد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "خالص التهاني للأشقاء في قطر بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لبلدهم، متمنياً لهم مزيداً من التنمية والرخاء، والتطور بقيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني"، حسب قوله.

خالص التهاني للأشقاء في قطر بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لبلدهم، متمنياً لهم مزيداً من التنمية والرخاء، والتطور بقيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني

وكانت قد شهدت العلاقات بين البلدين مقاطعة دبلوماسية واقتصادية فرضتها الإمارات مع السعودية والبحرين ومصر على قطر.

وزار مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الدوحة في 26 أغسطس/آب من عام 2021.

وتحسنت علاقات البلدين بعد التوقيع على "بيان العُلا" في السعودي في نناير/كانون ثاني، ويجري الطرفان اجتماعات لحل المسائل العالقة.