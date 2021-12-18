اليوم العالمي للغة "الضاد".. تسلسل زمني لدور العربية في اليونيسكو

نشر السبت ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – "البحر في أحشائه الدر كامن"، بهذه الكلمات وصف الشاعر حافظ إبراهيم اللغة العربية في إحدى قصائده التي يستذكرها الناطقون بهذه اللغة في اليوم العالمي للغة "الضاد".

وتعتبر اللغة العربية من إحدى اللغات الأكثر انتشارا وتداولا في العالم، إذ يتكلمها 400 مليون نسمة يوميا حول العالم.

واعتمد المؤتمر العام لليونيسكو، واستضافه لبنان عام 1948، باللغة العربية لغة العمل الرسمية للمؤتمر في دورته الثالثة إلى جانب الإنجليزية والفرنسية.

واتخذت منظمة اليونيسكو عام 1960 قرارا باستخدام اللغة العربية في مؤتمراتها الإقليمية التي تستضيفها الدول الناطقة باللغة العربية، على أن تُستخدم أيضا في ترجمة الوثائق والمنشورات الأساسية.

وفي عام 1966 تقرر تقوية اللغة العربية في اليونيسكو و"وتأمين خدمات الترجمة الفورية إلى العربية ومن العربية إلى لغات أخرى. والسعي للارتقاء باللغة العربية إلى مستوى لغات العمل الرسمية في اليونسكو".

وتقرر في عام 1973 اعتمدت العربية لغة رسمية للأمم سادسة في المنظمة لكافة المنظمات النضوية تحتها وفي عام 2021 تكريس يوم 18 ديسمبر/كانون أول يوما عالميا للغة العربية.