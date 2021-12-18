طلب الدعاء له قبل السفر.. وفاة "يوتيوبر" سعودي تثير ضجة على تويتر

نشر السبت ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو طلب فيه الدعاء له خلال سفره وأبنائه إلى الرياض.

ولقي الشمري وأحد أبنائه حتفهما في حادث سير مروع، حسبما نقلت وسائل إعلام سعودية في حين تداول مغردون مقطع فيديو له طلب فيه من متابعيه الدعاء له قبل السفر.

وظهر الشمري في مقطع فيديو قبل سفره مع ابنيه وهو يقول لمتابعيه: "ادعوا لنا نصل بالسلامة للرياض.. ادعولنا والله دعواتكم"، حسب قوله.

#وفاة_محمد_الشمري عساك في جنات النعيم ً https://t.co/WJBZtXqTgV

ونعى فنانون سعوديون ومغردون من دول مجلس التعاون الخليجي الشمري معربين عن إعجابهم بخصاله وابتسماته الدائمة.

بعض الرجال لاتعرفهم لكن سيرتهم الطيبة تسبقهم وتقدمهم على كل لسان ، اللهم تغمد عبدك #محمد_الشمري بواسع رحمتك وتوله وأنت راض عنه . https://t.co/UcJCvBCDac

ويعد الشمري من أبرز اليوتيوبرز السعوديين خلال السنوات الماضية كما انه اشتهر عبر موقع سناب شات كذلك.