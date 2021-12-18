طلب الدعاء له قبل السفر.. وفاة "يوتيوبر" سعودي تثير ضجة على تويتر

الشرق الأوسط
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طلب الدعاء له قبل السفر.. وفاة "يوتيوبر" سعودي تثير ضجة على تويتر
Credit: FRANCK FIFE / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو طلب فيه الدعاء له خلال سفره وأبنائه إلى الرياض.

ولقي الشمري وأحد أبنائه حتفهما في حادث سير مروع، حسبما نقلت وسائل إعلام سعودية في حين تداول مغردون مقطع فيديو له طلب فيه من متابعيه الدعاء له قبل السفر.

وظهر الشمري في مقطع فيديو قبل سفره مع ابنيه وهو يقول لمتابعيه: "ادعوا لنا نصل بالسلامة للرياض.. ادعولنا والله دعواتكم"، حسب قوله.

ونعى فنانون سعوديون ومغردون من دول مجلس التعاون الخليجي الشمري معربين عن إعجابهم بخصاله وابتسماته الدائمة.

ويعد الشمري من أبرز اليوتيوبرز السعوديين خلال السنوات الماضية كما انه اشتهر عبر موقع سناب شات كذلك.

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