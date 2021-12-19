نشر الأحد ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاقبت محكمة مصرية القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، بالسجن المؤبد، في اتهامه بـ"التخابر مع جهات أجنبية".

صحيفة "الأهرام" الحكومية قالت إن محكمة جنايات أمن الدولة العليا، قضت يوم الأحد، بالسجن المؤبد بحق عزت "في القضية رقم 56460 لسنة 2013".

وأفادت الصحيفة أن المحكمة كانت أصدرت حكمًا بإعدام عزت غيابيًا، لكنه طعن على الحكم.

كانت النيابة المصرية نسبت لعزت اتهامات بـ"إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والإشراف على تلقي عدد من المتهمين تدريبات عسكرية بقطاع غزة لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين في أغسطس/ آب الماضي، في إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس، شرقي القاهرة، حسب بيان لوزارة الداخلية.

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2013، تعتبر الحكومة المصرية جماعة الإخوان "تنظيمًا إرهابيًا".