نشر الأحد ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المستشار الرئاسي في دولة الإمارات، أنور قرقاش، الأحد، أن احتفال الإمارات باليوم الوطني القطري يدل على أن صفحة الخلافات بين البلدين "طُويت".

وقال قرقاش في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "احتفال الإمارات باليوم الوطني القطري يحمل دلالات ورسائل إيجابية تتجاوز التقاليد الأخوية بين دول الخليج العربي ليؤكد أن صفحة الخلاف طويت وأن اتفاق العُلا راسخ وجوهري"، حسب قوله.

وتابع المسؤول الإماراتي قائلا: "منظور الإمارات للتعامل مع تحديات العقود المقبلة يستند الى طي الخلافات والبناء على المشترك وتعزيز التضامن والتعاون".

احتفال الإمارات باليوم الوطني القطري يحمل دلالات ورسائل إيجابية تتجاوز التقاليد الأخوية بين دول الخليج العربي ليؤكد أن صفحة الخلاف طويت وأن اتفاق العُلا راسخ وجوهري، منظور الإمارات للتعامل مع تحديات العقود المقبلة يستند الى طي الخلافات والبناء على المشترك وتعزيز التضامن والتعاون

وكان قد هنأ كل من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قطر قيادة وشعبا في 18 ديسمبر/كانون أول الجاري وأضاء برج خليفة بالعلم القطري وعُزف النشيد الوطني القطري عند البرج نفسه.

وكانت قد تحسنت العلاقات بين أبوظبي والدوحة بعد توقيع "اتفاق العُلا" مطلع عام 2021 في السعودية، لينهي أكثر من 3 سنوات من المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر.