إسرائيل: القبض على 4 مشتبه بهم في عملية نابلس.. ونشر فيديو المطاردة

الشرق الأوسط
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إسرائيل: القبض على 4 مشتبه بهم في عملية نابلس.. ونشر فيديو المطاردة
Credit: Ilia Yefimovich / Stringer

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، إلقاء القبض على 4 مشتبه بهم في تنفيذ ما يُعرف بـ"عملية نابلس" التي أودت بحاية مستوطن.

وكتب أدرعي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "القبض على أربعة مشتبه فيهم في تنفيذ عملية نابلس التخريبية قرب حومش في قرية السيلة الحارثية وتسليم قطعة الأسلحة التي يشتبه في استخدامها لتنفيذ العملية"، حسب قوله.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي: "عملية اعتقال منفذي عملية نابلس التخريبية تعتبر بمثابة رسالة للارهابيين ان قوات الأمن الإسرائيلية ستصل اليهم بسرع اذا نفذوا عملية ارهابية لانه لا مفر من العدالة"، حسب تعبيره .

ونشر أدرعي مقطع فيديو يُظهر عملية الجيش الإسرائيلي للأشخاص الأربعة المشتبه بهم في تنفيذ العملية التي قُتل على إثرها مستوطن إسرائيلي قبل يومين.

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