إسرائيل: القبض على 4 مشتبه بهم في عملية نابلس.. ونشر فيديو المطاردة

الأحد ،

نشر الأحد ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، إلقاء القبض على 4 مشتبه بهم في تنفيذ ما يُعرف بـ"عملية نابلس" التي أودت بحاية مستوطن.

وكتب أدرعي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "القبض على أربعة مشتبه فيهم في تنفيذ عملية نابلس التخريبية قرب حومش في قرية السيلة الحارثية وتسليم قطعة الأسلحة التي يشتبه في استخدامها لتنفيذ العملية"، حسب قوله.

#فيديو مطاردة الإرهابيين منفذي #عملية_نابلس التخريبية حتى القبض عليهم في قرية السيلة الحارثية قرب جنين. https://t.co/wsO3TINyAL

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي: "عملية اعتقال منفذي عملية نابلس التخريبية تعتبر بمثابة رسالة للارهابيين ان قوات الأمن الإسرائيلية ستصل اليهم بسرع اذا نفذوا عملية ارهابية لانه لا مفر من العدالة"، حسب تعبيره .

ونشر أدرعي مقطع فيديو يُظهر عملية الجيش الإسرائيلي للأشخاص الأربعة المشتبه بهم في تنفيذ العملية التي قُتل على إثرها مستوطن إسرائيلي قبل يومين.