دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الانتقالي، إن ما تم من إجراءات وتعيينات بعد 21 نوفمبر/ تشرين الثاني تم بالتنسيق بينه وبين رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، مؤكدا دعمه الكامل لحمدوك "حتى يضطلع بدوره".

وأكد البرهان "الالتزام بأن تكون حكومة الفترة الانتقالية حكومة كفاءات غير حزبية"، في تنوير بالقيادة العامة لرتبة عميد فما فوق من ضباط القوات المسلحة والدعم السريع، ودعا إلى"عدم الالتفات للشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية.

كان عبدالفتاح البرهان وقع اتفاقا سياسيا مع عبدالله حمدوك، الذي أطاح به الجيش في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويتضمن الاتفاق عودة حمدوك إلى منصبه كرئيس للحكومة، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين منذ سيطرة الجيش على السلطة الشهر الماضي، وتشكيل لجنة للتحقيق في الاحتجاجات التي وقعت بعد 25 أكتوبر الماضي، وتعديل الدستور ليتضمن مواد جديدة عن الشراكة بين الجيش والمدنيين في الحكم الانتقالي.