طهران تعلن عن "لقاء مجاملة" بين وزيري خارجية إيران والسعودية

نشر الاثنين ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت طهران، الاثنين، عن لقاء جمع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحفي، إن وزيري خارجية إيران والسعودية عقدا اجتماعا قصيرا على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن اللقاء بين عبداللهيان وفيصل بن فرحان كان "لقاء مجاملة عابر"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وشارك وزير الخارجية السعودي، الأحد، في اجتماع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع الإنساني في أفغانستان، الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية باعتبارها رئيس القمة الإسلامية الحالية واستضافته العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وبشأن المحادثات الإيرانية السعودية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "المحادثات لم تشهد تطورا، مازلنا ننتظر رد الرياض، وبقدر ما يبدون هم من الجدية نحن جاهزون للتقدم في المحادثات وأن نصل بها إلى تفاهمات على صعيد المنطقة والعلاقات الثنائية"، وأضاف: "التقدم في المحادثات رهن بجدية الطرف الآخر".

وتابع بالقول: "ندعو الرياض لسبل الحل السياسية والدبلوماسية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الآخرى، الترتيبات الإقليمية الشاملة تتم عن طريق الاحترام المتبادل وتفهم حقائق هذه الدول".