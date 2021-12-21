نشر الثلاثاء ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الثلاثاء، إنه ينصح إيران "ألا ترسل سفيرا لليمن بدون موافقة الحكومة الشرعية وإلا سيلقى نفس مصير سفيرها حسن إيرلو، الذي توفي متأثرا بفيروس كورونا المستجد".

وقال خلفان، عبر حسابه على تويتر: "السفير الإيراني في اليمن حسن إيرلو الذي توفي متأثرا بكورونا والبعض يقول بسبب إصابته في قصف وعدم تقديم الإسعاف له.. يقال إن آخر وجبة أكلها عصيدة طبخها الطباخ الخاص للحوثي .. هل وضع له السم في العصيدة الله أعلم".

السفير الإيراني في اليمن حسن ايرلو الذي توفي متأثرا بكورونا والبعض يقول بسبب اصابته في قصف وعدم تقديم الاسعاف له..يقال أن آخر وجبة اكلها عصيدة طبخها الطباخ الخاص للحوثي ..هل وضع له السم في العصيدة الله اعلم.

وأضاف المسؤو الأمني الإماراتي: "المعروف أن السفير الإيراني حسن إيرلو لم يكن معترفا فيه من قبل الحكومة الشرعية اليمنية!!".

وتابع خلفان: "أنصح إيران ألا ترسل سفير لليمن بدون موافقة الحكومة الشرعية وإلا سيلاقي نفس المصير، لأن طباخين الحوثي مالهم أمان...المرة الجاية سيضعون له السم في العسل".

وقال المسوؤل الإماراتي: "أول ما صارت الحرب في مأرب غردت وقلت الحرب في مأرب ستحلق الشارب للحوثي ..الآن أقول أن الحرب في مأرب ستحلق لحيتك يا عبدالملك.. أنت لا تعرف الحسابات الصحيحة".

وتابع خلفان : "إذا كان عبد الملك الحوثي غير قادر على حماية سفير إيران فهو غير قادر على حماية نفسه، في لغة الجسد تعني حالة الحوثي في هذه الوضعية فقدان الاعصاب... والكذب".

وقال نائب رئيس شرطة دبي: "متى سيدرك الحوثي أن الحرب على الشرعية فاشلة.. وأن الشرعية أو عدم الشرعية في اليمن تقررها الصناديق لا البنادق".

وأضاف خلفان: "ستتم المصالحة مع إيران ربما في الشهور القادمة وسيجد الجميع أن مصلحة الدول أكبر من مصلحة الأفراد.. هل يفهم الحوثي ذلك؟".

يذكر أن السفير الإيراني لدى الحوثيين في اليمن تُوفي نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، حسبما قالت وزارة الخارجية الإيرانية وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقال المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام في تغريدة عبر صفحته على تويتر إن السفير نُقل إلى إيران من صنعاء عبر طائرة عراقية باتفاق مع السعودية، من دون توضيح تاريخ نقله إلى بلاده.