كيف ردت مصر على موقف الخارجية الأمريكية من سجن علاء عبدالفتاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكدت وزارة الخارجية المصرية رفضها التعليق أو التطرق إلى أحكام تصدر من القضاء المصري، وذلك ردا على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن ما قضت به محكمة مصرية، الاثنين، بسجن الناشط علاء عبدالفتاح لمدة 5 سنوات، وكذلك معاقبة المتهمين، المحامي محمد الباقر، والمدون محمد رضون الشهير بـ"أكسجين" لمدة 4 سنوات بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في تصريحات نقلتها صحيفة "الأهرام" المصرية، إنه "ليس من المناسب إطلاقًا التعليق بأي شكل، أو التطرق إلى أحكام تصدر من القضاء، تنفيذًا لقوانين واستنادًا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل".

وأضاف حافظ أنه "لا يجوز تناول مثل تلك المسائل القضائية في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين، لما ينطوي عليه ذلك من تعقيدات غير مبررة".

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أعرب عن "خيبة الأمل" تجاه الأحكام القضائية التي صدرت في مصر، وقال إنه "يجب أن يتمكن الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن يسعون إلى ممارسة حريتهم في التعبير سلميًا من القيام بذلك دون مواجهة عقوبات جنائية أو ترهيب أو مضايقة أو انتقام".

ووصفت منظمة العفو الدولية، عبر حسابها على تويتر، الحكم بأنه "تزييف للعدالة، وتذكير ببطش السلطات المصرية بالمعارضين"، وأضافت: "طالبوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإلغاء هذه الأحكام الآن وإطلاق سراحهم فورا".