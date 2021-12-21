وزير خارجية إيران يتوعد السعودية بعد وفاة سفير طهران لدى الحوثيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توعد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، بتقديم احتجاج رسمي ضد السعودية بسبب تأخرها باتخاذ قرار السماح بنقل السفير الإيراني لدى الحوثيين، حسن إيرلو، إلى إيران لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا ووفاته لاحقا، وفق ما نقلته وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية، الثلاثاء.

وقال عبداللهيان في تصريحات صحفية خلال تشييع إيرلو: " بخصوص ما حدث للشهيد إيرلو ، تابعنا لبضعة أيام الحصول على تصريح عبر دولة ثالثة لإرسال طائرة من إيران أو دولة أخرى لنقله فوراً إلى مستشفى مجهز تجهيزاً جيداً في إيران ، لكن للأسف ان الجانب السعودي اتخذ قراره متأخراً وتلكات بعض الأجهزة التنفيذية السعودية في هذا المجال"، حسب قوله.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني قائلا: "سنعلن احتجاجنا رسمياً وفق المعاهدات والمواثيق الدولية ، وفي نفس الوقت نتمنى أن يتمكن اليمن من الخروج من هذه الحرب والحصار الإنساني القاسي عبر حل سياسي في أسرع وقت "، حسب تعبيره.

وتابع عبداللهيان قائلا: " خلال عامين في اليمن ، حاول دبلوماسينا وسفيرنا البارز ، الفقيد إيرلو ، التركيز على الحل السياسي في اليمن ليكون محورا للتطورات الدبلوماسية ، ويتمكن من هذا الطريق ان يسهم في إنهاء الحرب في اليمن وإعادة الاستقرار والأمن والسلام لهذا البلد"، حسب تعبيره.

وكان قد توفي إيرلو نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا وقد تم نقله إلى إيران على متن طائرة عراقية بتنسيق مع السعودية لتلقي العلاج، حيث تُوفي.