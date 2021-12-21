نشر الثلاثاء ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ذكرت السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن أن الشخص الذي قُبض عليه في ولاية أريزونا، ووصفته السلطات الأمريكية بالإرهابي المحتمل "ليس مواطنا سعوديا".

وقالت السفارة السعودية، عبر حسابها على "تويتر"، إنها تواصلت مع السلطات الأمريكية ذات الصلة بهذا الشأن، مشيرة إلى أنها ستواصل التنسيق مع الحكومة الأمريكية وتقديم أي حقائق حول هذا الموضوع.

وأعلن مسؤولون في دوريات الحدود الأمريكية إلقاء القبض على "إرهابي محتمل"، أواخر الأسبوع الماضي، بينما ذكرت تقارير إخبارية أنه سعودي الجنسية وله صلات بأشخاص يمنيين تتابعهم السلطات.