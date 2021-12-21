نشر الثلاثاء ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2021

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قضت محكمة بريطانية، الثلاثاء، بأن يدفع الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي 550 مليون جنيه إسترليني (728 مليون دولار)، إلى طليقته الأميرة هيا بنت الحسين، في واحدة من أكبر تسويات الطلاق التي تولتها المحاكم البريطانية.

وتُخصص التسوية لتغطية التكاليف الأمنية للأميرة هيا لبقية حياتها، فضلًا عن التكاليف المستمرة لها ولطفليهما الشيخة الجليلة والشيخ زايد بن محمد بن راشد، مع دفعة مقدمة قدرها 333 مليون دولار (251.5 مليون جنيه إسترليني) تستحق في الأشهر الثلاثة المقبلة.

ولا توجد قيمة ثابتة على إجمالي التسوية، حيث وجدت المحكمة أن الشيخ محمد يجب أن يدفع تكاليف الأمن السنوية لطفليه، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و14 عامًا، لبقية حياتهما أو حتى صدور أمر قضائي آخر.

وقال القاضي فيليب مور في نص الحكم إن أكبر تهديد يواجه الأميرة هيا وطفليها جليلة وزايد، يأتي من "الشيخ محمد نفسه، وليس من مصادر خارجية"، على حد تعبيره.

وتمثل تسوية الطلاق المرحلة الأخيرة في مواجهة قضائية استمرت حوالي عامين بين الأميرة هيا والشيخ محمد بن راشد.