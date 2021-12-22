محكمة تونسية تصدر حكما غيابيا بسجن منصف المرزوقي 4 سنوات

نشر الأربعاء ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، الأربعاء، حكما غيابيا يقضي بسجن الرئيس السابق، منصف المرزوقي، لمدة 4 سنوات بتهمة"الاعتداء الخارجي على أمن الدولة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

واتُهم المرزوقي بربط اتصالات مع "أعوان دولة أجنبية" كان الغرض منه الإضرار بتونس دبلوماسيا وصدر الحكم الأربعاء بسجنه غيابيا لمدة 4 سنوات.

وفتحت محكمة الاستئناف التونسية تحقيقا بدور الرئيس السابق بإفشال عقد قمة فرانكفونية في تونس بناء على إذن صادر من وزيرة العدل، ليلى جفال.

وكان قد أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي بسبب دوره في محاولة إقناع المسؤولين الفرنسيين بعدم عقد القمة في تونس، وفقا للوكالة التونسية.