دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت تغريدة نشرها كريس كليم، العميل بحرس الحدود الأمريكي عن إلقاء القبض على مواطن سعودي يشتبه بأنه "إرهابي محتمل" تسلل إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر الحدود مع المكسيك، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

Based on the engagement with the relevant U.S authorities on this matter, the Embassy confirms that the individual mentioned here is not a Saudi citizen. We will continue to coordinate with the US govt and bring forward any facts on this matter. https://t.co/u81j7Bisa4

وبعد تغريدة من السفارة الأمريكية في واشنطن، قالت فيها: "بناءً على التواصل مع السلطات الأمريكية ذات الصلة بهذا الشأن، تؤكد السفارة أن الشخص المذكور هنا ليس مواطنًا سعوديًا. سنواصل التنسيق مع الحكومة الأمريكية وتقديم أي حقائق حول هذا الموضوع"، مستشهدة برابط للتغريدة التي نشرها كريس كليم.

#SaudiArabia embassy in the United States denies ‘potential terrorist’ arrested by #US authorities is a Saudi national #EKHNews_EN https://t.co/K30Xdn5AGD

وبعد تغريدة السفارة السعودية، حذف كليم تغريدته، التي نشرت قناة الإخبارية السعودية على حسابها باللغة الإنجليزية بتويتر، صورة لها مرفقة رد السفارة.

Last week, Border Patrol agents apprehended a suspected terrorist from Saudi Arabia. Border security IS national security, and we MUST secure our border to keep our country and communities safe. https://t.co/JirJjRneRV

وتفاعل عدد من المشرعين الأمريكيين على تغريدة كريس، كان من بينهم النائب جيم هاغدرون، الذي كتب بتغريدة: " في الأسبوع الماضي، ألقى عناصر حرس الحدود القبض على إرهابي مشتبه به من المملكة العربية السعودية. أمن الحدود هو الأمن القومي، ويجب علينا تأمين حدودنا للحفاظ على أمن بلدنا ومجتمعاتنا".

Terrorists are taking advantage of Biden’s open borders. It’s time Biden secure our border and end the #BidenBorderCrisis. https://t.co/0UKNtoXV7p

وسبق للسيناتور، تيد كروز التعليق على تغريدة كريس كليم، قائلا على صفحته الرسمية بتويتر: " الإرهابيون يستغلون حدود بايدن المفتوحة.. حان الوقت لتأمين بايدن حدودنا وإنهاء".