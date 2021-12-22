بعد رد سفارة السعودية.. حذف تغريدة ضبط "مواطن سعودي يشتبه بأنه إرهابي" تسلل إلى أمريكا

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية من مدخل السفارة السعودية بأمريكا
Credit: JEWEL SAMAD/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت تغريدة نشرها كريس كليم، العميل بحرس الحدود الأمريكي عن إلقاء القبض على مواطن سعودي يشتبه بأنه "إرهابي محتمل" تسلل إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر الحدود مع المكسيك، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تغريدة من السفارة الأمريكية في واشنطن، قالت فيها: "بناءً على التواصل مع السلطات الأمريكية ذات الصلة بهذا الشأن، تؤكد السفارة أن الشخص المذكور هنا ليس مواطنًا سعوديًا. سنواصل التنسيق مع الحكومة الأمريكية وتقديم أي حقائق حول هذا الموضوع"، مستشهدة برابط للتغريدة التي نشرها كريس كليم.

وبعد تغريدة السفارة السعودية، حذف كليم تغريدته، التي نشرت قناة الإخبارية السعودية على حسابها باللغة الإنجليزية بتويتر، صورة لها مرفقة رد السفارة.

وتفاعل عدد من المشرعين الأمريكيين على تغريدة كريس، كان من بينهم النائب جيم هاغدرون، الذي كتب بتغريدة: " في الأسبوع الماضي، ألقى عناصر حرس الحدود القبض على إرهابي مشتبه به من المملكة العربية السعودية. أمن الحدود هو الأمن القومي، ويجب علينا تأمين حدودنا للحفاظ على أمن بلدنا ومجتمعاتنا".

وسبق للسيناتور، تيد كروز التعليق على تغريدة كريس كليم، قائلا على صفحته الرسمية بتويتر: " الإرهابيون يستغلون حدود بايدن المفتوحة.. حان الوقت لتأمين بايدن حدودنا وإنهاء".

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