السعودية.. تداول فيديو سطو مسلح على 3 متجر والداخلية ترد

نشر الأربعاء ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عملية سطو مسلح بسلاح أبيض الأمر الذي أثار تفاعلا.

📌| القبض على عصابة سطو، تضم ( امرأتين) في #الرياض . https://t.co/ERlTPCpDN4

ونشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع الفيديو من كاميرات المراقبة بالمحال التجارية على صفحتها الرسمية بموقع سناب شات وأعاد مغردون تداول الفيديو مع بيان الوزارة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إعلانه القبض على 3 أشخاص في هذه الحادثة.

وقال المتحدث في البيان إن "المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على (3) مواطنين (رجل وامرأتين) ارتكبوا قضايا جنائية تمثلت في السطو على متاجر للتموينات الغذائية والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وممتلكات تحت تهديد السلاح، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة".