السعودية.. تفاعل على وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز

نشر الأربعاء ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز بعد إعلان وفاته، الثلاثاء.

انتقل إلى رحمه الله والدي صاحب السمو الملكي الأمير #نهار_بن_سعود_بن_عبدالعزيز، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. لا حول ولا قوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون https://t.co/rRBFozudKz

ونشر الديوان الملكي السعودي، بيانا قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - اليوم الأربعاء الموافق 18 / 5 / 1443هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

#نهار_بن_سعود_بن_عبدالعزيز اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه الجنة وألهمنا ومحبيه الصبر إنّا لله وإنّا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلّا بالله https://t.co/qavLg9NUAO

وأضاف بيان الديوان الملكي السعودي: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

#نهار_بن_سعود_بن_عبدالعزيز إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفرله وأكرم نزله ووسع مدخله اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة .. اللهم امين يارب 🤲🏻 https://t.co/p4X8g2P4pS

ونشر الأمير سطام بن خالد آل سعود صورة للأمير نهار على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "انتقل إلى رحمه الله والدي صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. لا حول ولا قوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

#نهار_بن_سعود_بن_عبدالعزيز اللهم ارحمه واغفر له واكرم نزله وكفر عن سيئاته وابدله داراً خير منداره واهل خير من اهله .. إنك أرحم الراحمين . https://t.co/CUfB4gyIik

من جهته نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد صورة أخرى للأمير نهار قائلا بتغريدة: "اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه الجنة وألهمنا ومحبيه الصبر إنّا لله وإنّا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلّا بالله".