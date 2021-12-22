نشر الأربعاء ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت تركيا، الأربعاء، ضبط كمية كبيرة من مادة "الميثامفيتامين" المخدرة خلال محاولة إدخالها من معبر "غور بولاق" الحدودي مع إيران.

وقال وزير التجارة التركي محمد موش، عبر حسابه على تويتر، إن المخدرات التي ضبطتها السلطات التركية يقدر حجمها بـ 462.5 كيلوغراما، ووصف الكمية المضبوطة من المخدرات بـ"القياسية"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وكانت المخدرات المضبوطة "مخبأة في قسم سرّي داخل خزان وقود شاحنة، وأوقفت سلطات الجمارك في المعبر التركي، سائق الشاحنة وصادرت مركبته"، وفقا للوكالة.

يذكر أن السلطات البحرينية كانت أعلنت، في 2019، القبض على شبكة تهريب مخدرات عبر البحر من إيران، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.

ونشرت الداخلية البحرينية أسماء الأشخاص الضالعين في هذه الشبكة وأشارت إلى أنه تم ضبط كميات متفاوتة من المخدرات بحوزتهم مثل الحشيش والماريغوانا والشبو.