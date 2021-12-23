سفير الحوثي لدى إيران يعلق على وفاة حسن إيرلو: وثيقة تكشف جرائم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب إبراهيم الدليمي، سفير جماعة الحوثي في طهران، على وفاة حسن إيرلو، سفير إيران لدى الحوثي في اليمن، واصفا إياه بـ"الشهيد".

وقال الدليمي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "استشهاد إيرلو هو وثيقة تكشف عن جرائم النظام السعودي في السنوات الأخيرة بحق الأبرياء في اليمن"، مضيفا: "لم أكن أعتقد أنني سأحضر يومًا ما مراسم تشييع جثمان هذا الشهيد العظيم ولن ينسى الشعب اليمني وقوف الشهيد الى جانبه".

وأضاف: "الشهيد ايرلو بقي مع الشعب اليمني فيما هرب جميع السفراء من اليمن، وكان بجانب الشعب اليمني".

وذكرت الوكالة أن "الخارجية الايرانية كانت قد أعلنت عن استشهاد السفير الإيراني لدى اليمن حسن إيرلو متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وأن الشهيد إیرلو، الذي كان أيضا من مصابي المخلفات الكيماوية خلال الحرب المفروضة على إيران، أصيب بفيروس كورونا خلال القيام بمهمته".

ولفتت إلى أنه "وبسبب التعاون المتأخر من قبل بعض الدول، عاد للأسف إلى البلاد في حالة غير مناسبة، وعلى الرغم من القيام بجميع خطوات العلاج لتحسين حالته، إلا أنه استشهد فجر امس الثلاثاء".