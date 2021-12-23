إيران ترد على "الاتهامات" ببيان وزراء خارجية الخليج وبريطانيا

مستشار الفريق المفاوض الإيراني لـCNN: إيران أقوى بكثير من أي دولة أخرى في هذه المنطقة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ردت وزارة الخارجية الإيرانية، البيان الصادر عن الاجتماع المشترك لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمجلس تعاون الخليج وبريطانيا الاجتماع المشترك لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمجلس تعاون الخليج الفارسي وبريطانيا وما ورد فيه من "اتهامات" على حد تعبيرها.

وقال سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وفقا لما نقلته وكالة الانباء الإيرانية الرسمية إن البيان "لا اساس له من الصحة، ويأتي في سياق المحاولات الرامية لبث الفرقة من قبل بعض البؤر المحددة التي تقلق من تعزيز اجواء التعامل والتعاون بين دول المنطقة".

وأضاف المتحدث الإيراني: "الاتهامات العارية عن الصحة والمتكررة التي نصّ عليها البيان الختامي لهذا الاجتماع.. الجمهورية الاسلامية الايرانية لطالما قامت بدور مسؤول في سياق تعزيز السلام والاستقرار الاقليميين؛ وانطلاقا من ذلك فهي تدعو بلدان المنطقة الى التعاون والحوار.. للأسف هناك الدول الغربية التي تورّد كميات هائلة من السلاح الى عدد من الدول الإقليمية، لتشكّل العنصر الاساس في التصعيد وافتعال الكوارث الانسانية داخل المنطقة".

وكان وزراء الخارجية قد بحثوا استئناف المحادثات حول خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا. وشددوا على أن تلك هي الفرصة الأخيرة لاستئناف العمل بها، في حين أن استمرار إيران بالتصعيد النووي يؤدي إلى تآكل فوائد الاتفاق، وتقويض الأمن الإقليمي والدولي.

وأعرب الوزراء عن "قلقهم البالغ بشأن تصعيد نشاط إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة. وقد دعوا الإدارة الإيرانية الجديدة لأن يكون لها دور إيجابي في المنطقة، وأن تلتزم بالأعراف الدولية، وتحترم سيادة جيرانها وسلامة أراضيهم، وتمتنع عن دعمها لجماعات المتمردين المقاتلين"، وأدانوا "انتشار الصواريخ البالستية المتطورة وأنظمة الطائرات المسيرة التي تستخدمها إيران والجماعات التي تقاتل بالوكالة عنها في مئات الهجمات على مدنيين وبنية تحتية مدنية".