دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يستمر تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة واسعة مع حادث تعرضت له المعلمة نسرين النوفل أدى إلى وفاة ابنتيها بسبب حادث "تفحيط"، الأسبوع الماضي.

حسبي الله ونعم الوكيل ..!! استهتار نهايته ازهاق ارواح https://t.co/YQYVpXNqSw

شقيقها طارق النوفل نشر تغريدة على حسابه المعرف بتويتر، السبت، قال فيه: "اختي وقرة عيني ام ياسر ترقد في العناية المركزة أثر حادث مروري فقدت فيه طيرين من طيور الجنة (جنى ولين).. انا لله وانا اليه راجعون لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار …اللهم اربط على قلبها وأفرغ عليها صبرا وجعل جنى ولين شفيعتين وستاراً عن النار …دعواتكم لها".

اختي وقرة عيني ام ياسر ترقد في العناية المركزة اثر حادث مروري فقدت فيه طيرين من طيور الجنة «جنى ولين» … انا لله وانا اليه راجعون لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شئ عنده بمقدار … اللهم اربط على قلبها وأفرغ عليها صبرا وجعل جنى ولين شفيعتين وستاراً عن النار … دعواتكم لها

ومن بين الردود الواسعة التي وردت على التغريدة، علّق الأمير سطام بن خالد آل سعود قائلا: "عظم الله أجرك أخي طارق، الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنة وأسأل الله الشفاء العاجل لأم ياسر ويقر عينكم فيها بالصحة والعافية في أقرب وقت.. إنا الله وإنا إليه راجعون".

@TARIQALNOFAL عظم الله أجرك أخي طارق, الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنة وأسأل الله الشفاء العاجل لأم ياسر ويقر عينكم فيها بالصحة والعافية في أقرب وقت إنا الله وإنا إليه راجعون

وذكر موقع سبق الإلكتروني السعودي أن "كاميرات المراقبة رصدت أن المعلمة وبناتها واثنتان من قريباتها كانوا يسيرون جوار مركبات متوقفة على الرصيف، وبشكل مفاجئ انحرفت المركبة لتتجه وترتطم بمركبة متوقفة جوار الطريق ثم بالمعلمة وبناتها، وانحرفت بعدها لتصطدم بالأشجار".