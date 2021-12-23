نشر الأربعاء ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري إن السعودية "لا تزال تطبق أجندة غير عربية لأن السياسة السعودية مازالت مرهونة بالأجندة الأمريكية الغربية".

وأضاف الجعفري، خلال حواره مع قناة "الميادين" اللبنانية: "سوريا أكبر من أن تتعامل مع موظف سعودي هنا أو هناك.. سوريا كدولة عم بحكي، أكبر من أن ترد على تصريح أي موظف سعودي من هنا أو هناك"، في إشارة إلى تصريحات مندوب الرياض لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، والتي هاجم فيها الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكر أنه لا يوجد أي تواصل رسمي بين سوريا والسعودية، وقال: "جرت بعض اللقاءات الأمنية لكنها لم تسفر عن شيء، لكن رسميا لا توجد أي اتصالات على الإطلاق".

وأكد أن علاقات سوريا "ممتازة" مع سلطنة عمان، ولفت إلى أول زيارة خارجية لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد كانت لعمان.

وتابع أن العلاقات مع الجزائر "ممتازة"، وذكر أن هناك 14 سفارة عربية في دمشق، وقال: "من يناهضون سوريا هم الأقلية".

وأضاف أن سوريا "لا تقبل بأن يفرض عليها أي شرط للمشاركة باجتماعات الجامعة العربية".

وتابع أن "أولئك الذين يعملون على عرقلة مشاركة سوريا في القمة العربية القادمة في الجزائر هم أقلية"، وتابع: "تلك الأقلية تعمل وفق أجندات غربية".

وذكر أن "ما في شك أن قطر تعرقل هذا الحضور، وبعض الدول الأخرى التي تدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية لكن أغلبية العرب مع عودة مشاركة سوريا".