نشر الأربعاء ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2021

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – صادرت البحرية الأمريكية شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى اليمن عبر سفينة صيد لا يحمل علم أي دولة شمال بحر العرب، حسبما أعلن الفيلق الخامس الأمريكية الأربعاء.

وتضمنت الشحنة 1400 بندقية (AK-47) و226 ألف ذخيرة، حسبما قال البيان، واحتجزت القوات البحرية وخفر السواحل الأسلحة خلال عملية التحقق من العلم.

وغطى مدمر للصواريخ الموجهة والأسلحة والذخيرة التي عُثر عليها، مقدمة المدمرة الأمريكية "USS O’Kane" بعد أن فُردت عليها.

وقال الفيلق الخامس: "وتم التوصل إلى أن السفينة التي لا تنتمي إلى أي دولة خرجت من إيران ودخلت المياه الدولية عبر خط كان يُستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني للحوثيين في اليمن".

ويخالف نقل السلاح إلى الحوثيين، الذين يخوضون معركة ضد السعودية، مواثيق مجلس الأمن والعقوبات الأمريكية.

وعرف أفراد طاقم سفينة الصيد التي لا تحمل علم أي دولة بأنفسهم كمواطنين يمنيين وستتم إعادتهم إلى اليمن في حين غرقت سفينة الصيد.

وفي مايو/أيار صادرت القوات المشتركة البحرية وخفر السواحة آلاف الأسلحة في المنطقة نفسها، بما في ذلك صواريخ موجهة مضادة للدبابات وُطلق قذائف أر بي جي، وغيرها.