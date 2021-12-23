دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد كشف المملكة العربية السعودية، عن ميزانيتها للعام 2022، وتراجع إنفاقها على قواتها المسلحة بعد تخصيص 171 مليار ريال (45.58 مليار دولار) للإنفاق العسكري، نرصد لكم في هذا التقرير ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القوة العسكرية، وفقاً لآخر إحصائيات أوردها موقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشأن العسكري للدول، إذ تتصدر المملكة العربية السعودية القائمة، حيث حلت في المرتبة الأولى في ترتيب القوى العسكرية لهذه الدول.

ويبلغ عدد سكان المملكة حوالي 34 مليون نسمة، في حين يضم جيشها قرابة 500 ألف جندي، كما تمتلك الرياض قوة جوية ضاربة تضم 889 طائرة عسكرية متنوعة، ولدى جيشها 1062 دبابة وأكثر من 12500 عربة عسكرية مدرعة.

من جهتها حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بين دول التعاون الخليجي، حيث يبلغ عدد سكان الدولة الخليجية قرابة 10 ملايين نسمة، في حين يتألف جيشها من 65 ألف جندي، كما تمتلك أبوظبي أكثر من 552 طائرة عسكرية متنوعة، ولدى جيشها 434 دبابة و8750 عربة عسكرية مدرعة.

وحلت الكويت في المرتبة الثالثة، إذ يبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة، ويضم جيشها 46.500 جندي، كما تمتلك الكويت 87 طائرة عسكرية متنوعة، و367 دبابة و800 عربة عسكرية مدرعة.

أما سلطنة عٌمان فجاء تصنيفها العسكري بين دول التعاون الخليجي في المرتبة الرابعة، ويبلغ عدد سكان السلطنة حوالي 4.6 مليون نسمة، في حين يضم جيشها قرابة 47 ألف جندي، كما تمتلك مسقط 128 طائرة عسكرية متنوعة، ولدى جيشها 117 دبابة وأكثر من 700 عربة عسكرية مدرعة.

من جهتها حافظت البحرين على المرتبة الخامسة، ويبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، في حين يضم جيشها 19.450 جندي، كما تمتلك المنامة 110 طائرات عسكرية متنوعة، و180 دبابة و850 عربة عسكرية مدرعة.

وفي المرتبة السادسة بين دول مجلس التعاون الخليجي تأتي دولة قطر، ويبلغ عدد سكانها 2.44 مليون نسمة، ولدى جيشها 17 ألف جندي، كما يبلغ مجمل عدد الطائرات التي يمتلكها سلاح الجو القطري 148 طائرة عسكرية متنوعة، ويضم جيشها نحو 86 دبابة و750 عربة عسكرية مدرعة.

وتجدر الإشارة الى أن القدرات العسكرية للدول لا يحكمها العدد فقط، بل يعتبر عنصر الكفاءة والحداثة أمران مهمان أيضا.