الحرس الثوري الإيراني يختبر صواريخ كروز بحرية بمناورات الخميس

نشر الجمعة ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أطلق الحرس الثوري الإيراني بمناورات "النبي الأعظم"، الخميس، صواريخ كروز بحرية متوسطة المدى إلى جانب تنفيذ عمليات جوية للطائرات المسيرة لبحرية الحرس الثوري.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أنه وفي اليوم الرابع للمناورات "أطلقت صواريخ كروز البحرية من منصات على السفن وأخرى على الساحل لتصيب بالتزامن معا هدفها المحدد في البحر".

وتابعت: "نفذت عمليات جوية للطائرات المسيرة التابعة لبحرية الحرس الثوري حيث قامت احدى الطائرات المسيرة بإصابة هدفين بالتزامن معا الى جانب قيامها بعمليات رصد ومتابعة مواقع العدو المفترض وإجراء مسح جوي والسيطرة على الاجواء في المنطقة العامة لمضيق هرمز وشرقها بالخليج الفارسي".

ونقل التقرير على لسان قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري قوله: "تصنيع صواريخ كروز البحرية يتم داخل البلاد على ايدي علمائنا الشباب والثوريين وتتمتع هذه الصواريخ بقدرة التخفي عن الرادار ومقاومة الحرب الالكترونية وقادرة على تحديد الهدف في الظروف الصعبة وهي بالغة الدقة ويمكن تسليحها برؤوس حربية خلال فترة قصيرة وتحمل رادارات خاصة حديثة أكثر تطورا من سابقاتها".