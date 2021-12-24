نشر الجمعة ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن مناورات "الرسول الأعظم"، بمثابة رد على إسرائيل، في غضون تقارير عن خطط إسرائيلية لضرب مواقع نووية إيرانية.

ووصف سلامي، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، الجمعة، المناورات بأنها "رد جاد وحقيقي وميداني على تهديدات الكيان الصهيوني وتحذيره من ارتكاب أي حماقة".

وأضاف: "إذا بدر أدنى خطأ من مسؤولي الكيان الصهيوني فسنقطع أيديهم".

وذكر سلامي أن ما يميز بين العمليات العسكرية الحقيقية والتدريبية هو تغيير زوايا إطلاق الصواريخ فقط، حسب قوله.

وشهدت مناورات الحرس الثوري الإيراني مشاركة للطائرات المسيرة وإطلاق صواريخ بالستية.

في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن الحرس الثوري أطلق 16 صاروخًا باليستيًا من مختلف الفئات بصورة متزامنة، في المرحلة الأخيرة من المناورات.

وأوضحت الوكالة أن الصواريخ كانت بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى. وتزامنا مع إطلاق الصواريخ، شاركت 10 طائرات "مسيرات هجومية للقوة الجو-فضائية للحرس الثوري بتدمير الأهداف المحددة مسبقا".