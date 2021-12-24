نشر الجمعة ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أُصيب مدنيين اثنين، الجمعة، جراء سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون باليمن على مناطق في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن تقريرًا أوليًا أفاد بـ"إصابة مدنيين اثنين بالمحاولة المتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

ونقلت الوكالة عن التحالف في اليمن، الذي تقود السعودية، إعلانه "سقوط مقذوف معادٍ على إحدى الورش الصناعية في صامطة بمنطقة جازان".

وتحدثت الوكالة عن سقوط قذائف في "محاولتين عدائيتين بنجران وجازان انطلقتا من مدينة صعدة". ونشرت صورًا قالت إنها لآثار الهجومين.

#عاجل #التحالف: سقوط مقذوف معادٍ على إحدى الورش الصناعية في صامطة بمنطقة جازان. #واس_عام https://t.co/UCxzd5f4j5

#عاجل #التحالف: سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية بنجران في محاولة لاستهداف المدنيين. #واس https://t.co/7x92hmHqS3

وقال التحالف في اليمن إنه "استجابة للتهديد نحن بصدد تنفيذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد".

وتتعرض السعودية لهجمات صاروخية مستمرة من جماعة الحوثيين في اليمن، التي تحظى بدعم إيران.

وكثف التحالف في اليمن ضرباته الجوية على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، قال التحالف إنه دمر 9 مخازن للأسلحة في معسكر التشريفات في صنعاء بعد نقل "أسلحة نوعية" إليه.

وقال التحالف إن العملية تأتي "استجابة لتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية".

وتقود السعودية تحالفا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها من الأمم المتحدة، التي تتخذ من مدينة عدن في جنوب البلاد مقرًا مؤقتا لها.

ومنذ 2015، يعيش اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم مع استمرار النزاع.