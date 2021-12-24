نشر الجمعة ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف في اليمن، الذي تقوده السعودية، مقتل مواطن سعودي ومقيم يمني، بعد قصف حوثي اليمن على جازان، جنوب غرب المملكة، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

وأفادت قناة "الإخبارية"، نقلا عن التحالف، أنه هناك "حالتا وفاة لمواطن سعودي ومقيم يمني جراء سقوط مقذوف أطلقته الميليشيات على منطقة صامطة في جازان".

ومساء الجمعة، قالت وكالة الأنباء السعودية إن مدنيين اثنين أصيبا جراء سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون "على إحدى الورش الصناعية في صامطة بمنطقة جازان".

وتحدثت الوكالة عن سقوط قذائف في "محاولتين عدائيتين بنجران وجازان انطلقتا من مدينة صعدة"، بشمال اليمن. ونشرت صورًا قالت إنها لآثار الهجومين.

#عاجل #التحالف: سقوط مقذوف معادٍ على إحدى الورش الصناعية في صامطة بمنطقة جازان. #واس_عام https://t.co/UCxzd5f4j5

#عاجل #التحالف: سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية بنجران في محاولة لاستهداف المدنيين. #واس https://t.co/7x92hmHqS3

وأعلن التحالف في اليمن أنه قيد "التحضير لعملية عسكرية بنطاق أوسع وفي إطار القانون الدولي الإنساني وسنتعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة".

في غضون ذلك، قال التحالف إنه استجابة للهجوم على جازان ونجران فإن ضربات جوية شنها الجمعة أسفرت عن تدمير كهفين جبليين و4 مخازن تستخدم في تخزين الصواريخ الباليستية والمسيرات والأسلحة بمحافظتي صعدة والمحويت (شمال اليمن).

وتتعرض السعودية لهجمات صاروخية مستمرة من جماعة الحوثيين في اليمن، التي تحظى بدعم إيران.

وكثف التحالف في اليمن ضرباته الجوية على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، قال التحالف إنه دمر 9 مخازن للأسلحة في معسكر التشريفات في صنعاء بعد نقل "أسلحة نوعية" إليه.

وقال التحالف إن العملية تأتي "استجابة لتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية".

وتقود السعودية تحالفا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها من الأمم المتحدة، التي تتخذ من مدينة عدن في جنوب البلاد مقرًا مؤقتا لها.

ومنذ 2015، يعيش اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم مع استمرار النزاع.