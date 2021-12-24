تفاعل على تقرير تطوير السعودية لصواريخ بالستية بمساعدة الصين

الشرق الأوسط
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مصادر استخباراتية أمريكية لـCNN: السعودية تطوّر صواريخ باليستية بمساعدة الصين
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مصادر استخباراتية أمريكية لـCNN: السعودية تطوّر صواريخ باليستية بمساعدة الصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت تقارير نشرتها شبكتنا عن مصادر استخبارية أمريكية حول تطوير السعودية لصواريخ باليستية بمساعدة من الصين، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقيمت وكالات الاستخبارات الأمريكية أن المملكة العربية السعودية تعمل الآن بنشاط على تصنيع صواريخها الباليستية بمساعدة الصين، بحسب ما علمته شبكة CNN. وقالت مصادر مطلعة على أحدث المعلومات الاستخباراتية إنه من المعروف أن السعودية اشترت صواريخ باليستية من الصين في الماضي لكنها لم تكن قادرة على بناء صواريخها حتى الآن. كما تشير صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها CNN إلى أن المملكة تقوم حاليًا بتصنيع الأسلحة في موقع واحد على الأقل.

وقالت مصادر لشبكة CNN إنه تم إطلاع بعض أعضاء الكونغرس خلال الأشهر القليلة الماضية على معلومات استخباراتية جديدة حول عمليات نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بين الصين والمملكة العربية السعودية.

وأضافت المصادر أن إدارة بايدن تستعد لمعاقبة بعض المنظمات المشاركة في عمليات النقل، على الرغم من أن البعض في الكونغرس قلقون من أن البيت الأبيض ليس على استعداد لفرض عقوبات كبيرة على الحكومة السعودية.

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