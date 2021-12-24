تفاعل على تقرير تطوير السعودية لصواريخ بالستية بمساعدة الصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت تقارير نشرتها شبكتنا عن مصادر استخبارية أمريكية حول تطوير السعودية لصواريخ باليستية بمساعدة من الصين، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصادر استخباراتية أمريكية لـCNN: السعودية تطوّر صواريخ باليستية بمساعدة الصين - CNN Arabic خبر أثلج صدري ٠٠وكنت أتوقع أن نفاجئ الآخرين بذلك وبصناعة مسيرات من طرازات متفوقة٠٠ثقتي في حكمة وكفاءة قيادتي لا حدود لها ٠٠ومن يظن اننا متهاونين سيفاجأ بقدراتنا٠٠ https://t.co/WrGv6oD3DU

وقيمت وكالات الاستخبارات الأمريكية أن المملكة العربية السعودية تعمل الآن بنشاط على تصنيع صواريخها الباليستية بمساعدة الصين، بحسب ما علمته شبكة CNN. وقالت مصادر مطلعة على أحدث المعلومات الاستخباراتية إنه من المعروف أن السعودية اشترت صواريخ باليستية من الصين في الماضي لكنها لم تكن قادرة على بناء صواريخها حتى الآن. كما تشير صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها CNN إلى أن المملكة تقوم حاليًا بتصنيع الأسلحة في موقع واحد على الأقل.

#السعودية تعمل على تصنيع الصواريخ البالستية بمساعدة من الصين ! مسؤولون اميركيون يزودون شبكة CNN بمعلومات تكشف لاول مرة تفيد بان السعودية تبني برنامجا لتصنيع الصواريخ البالستية وتتلقى المساعدات في ذلك من الصين المسؤولون قلقون من تاثير ذلك على اتفاق (لم يحصل بعد) حول صواريخ ايران https://t.co/5XXyFWDQAn

وقالت مصادر لشبكة CNN إنه تم إطلاع بعض أعضاء الكونغرس خلال الأشهر القليلة الماضية على معلومات استخباراتية جديدة حول عمليات نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بين الصين والمملكة العربية السعودية.

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وأضافت المصادر أن إدارة بايدن تستعد لمعاقبة بعض المنظمات المشاركة في عمليات النقل، على الرغم من أن البعض في الكونغرس قلقون من أن البيت الأبيض ليس على استعداد لفرض عقوبات كبيرة على الحكومة السعودية.