مصر تعلن عن موقفها من استهداف الحوثيين لجازان: "هجوم خسيس"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعربت مصر عن إدانتها بـ"أشد العبارات" الهجوم الذي وصفته بـ"الخسيس" على محافظة الصماطة في منطقة جازان بالسعودية، مؤكدة دعمها للمملكة في الخطوات التي تتخذها لحماية أمنها وسلامة أراضيها.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها: "أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الخسيس الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء السعوديين والمُقيمين بالمملكة جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي"، حسب قولها.

وتابعت القاهرة قائلة: "تعرب مصر مُجددًا عن وقوفها وتضامنها مع المملكة في سبيل التصدي لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة التي تمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي وتهديدًا سافرًا للأمن والاستقرار في المنطقة. كما تؤكد مصر على موقفها الثابت من دعم ما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها الشقيق، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين".

وختمت الخارجية المصرية بالقول: "هذا، وتتقدم مصر، حكومة وشعبًا، بخالص التعازي والمواساة إلى المملكة العربية السعودية ولذوي الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين"، حسب تعبيرها.

وكان قد أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن مقتل مواطن ومقيم وإصابة 7 آخرين جراء سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على جازان الجمعة.